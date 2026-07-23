Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що станом на 01.07.2026 за даними аналітичної звітності ДПС у контролюючих органах Миколаївської області на податковому обліку перебуває понад 106,3 тисячі платників податків, що на 1336 платників більше порівняно з початком року, у тому числі юридичних осіб – 52546 та фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) – 53805.

За січень – червень 2026 року у податкових інспекціях області взято на податковий облік новозареєстрованих 4320 суб’єктів господарювання, з них 461 юридична особа та 3859 ФОП; припинено діяльність 2978 суб’єктів господарювання, з них 132 – юридичні особи та 2846 – ФОП.

Станом на 01 липня 2026 року по Миколаївській області в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків зареєстровано понад 1,1 мільйона фізичних осіб. Крім того, 2574 фізичних осіб зареєстровано в Окремому реєстрі ДРФО.

У першому півріччі 2026 року по Миколаївській області в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та Окремому реєстрі ДРФО усього зареєстровано 4941 платника, у тому числі іноземних громадян – 74.

Дякуємо платникам за сумлінне виконання своїх конституційних обов’язків!