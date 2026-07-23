Американська розвідка проводить розслідування щодо ймовірної причетності Росії до атак іранських безпілотників на об’єкти Центрального розвідувального управління США у країнах Перської затоки.

Про це пише Reuters із посиланнями на джерела, знайомі з перебігом розслідування.

Йдеться про те, чи допомагала Росія наводити іранські удари по американських базах. Представники розвідки США ще не дійшли остаточних висновків щодо цього. Але вони назвали ефективність ударів та їхню очевидну точність, а також ширшу технічну підтримку Ірану Росією, як можливі докази.



Reuters та інші ЗМІ повідомляли — і американські чиновники визнавали — що Росія надавала Ірану координати для наведення та іншу підтримку в ударах по американських цілях у регіоні Перської затоки загалом, але розслідування розвідувального співтовариства щодо можливої ​​участі Росії у підтримці атак на об’єкти ЦРУ раніше не розголошувалося.

Як повідомляє Reuters та інші ЗМІ, принаймні два об’єкти ЦРУ були атаковані в березні. Одним із об’єктів була станція ЦРУ в Саудівській Аравії, яка розташована в посольстві США в Ер-Ріяді, а окремий об’єкт був розташований на сході Іраку. Деякі джерела повідомили, що було уражено й інші об’єкти ЦРУ, але вони не розкрили подробиць.



РОСІЯ ДОПОМАГАЛА АТАКУВАТИ ОБ’ЄКТИ

Одна довідка для внутрішнього користування західного розвідувального агентства містить висновок, що Росія, ймовірно, відіграла певну роль у нападі на регіональні об’єкти ЦРУ.

Двоє західних чиновників у Перській затоці, яких було проінформовано про звіти розвідки, заявили, що аналітики вважають, що саудівська атака була пов’язана з парою покращених Росією версій іранських безпілотників Shahed. Один з дронів пробив отвір у вразливій частині зовнішньої частини посольства, а другий пролетів через отвір і вибухнув, сказали вони. Про загиблих чи поранених не повідомлялося.

Хоча російська допомога Ірану є давньою, враховуючи тісні зв’язки між країнами, конкретне націлювання на чутливі об’єкти ЦРУ свідчить про те, що Москва готова піти далі у зриві операцій США, оскільки Вашингтон намагається завершити війну в Ірані.

Побоювання щодо того, що Росія може надавати Ірану дані про цільове призначення, посилилися цими вихідними після ударів по авіабазі США в Йорданії, де Іран завдав удару по армійських казармах балістичними ракетами, вбивши двох солдатів.

СЕКРЕТНІ ОБ’ЄКТИ

Два західних чиновники в регіоні заявили, що Росія не тільки допомогла Ірану покращити здатність своїх безпілотників Shahed досягати цілей, і сказали, що аналітики підозрюють, що Іран використовував ці версії під час свого удару в Ер-Ріяді. Росія також, за словами окремого джерела, допомогла Тегерану покращити точність своїх ракет Shahed-136, надавши систему супутникової навігації — Kometa-M — яка, за словами експертів, набагато точніша та складніша для глушіння, ніж та, що виробляється Іраном.

Wall Street Journal вперше повідомила у березні, що Росія надала Ірану Kometa-M. Кремль спростував це повідомлення, назвавши його «фейковими новинами».

До об’єктів ЦРУ за кордоном належать головні офіси агентства в окремих країнах, які традиційно розміщуються в посольствах і називаються станціями. Крім того, ЦРУ має офіси, безпечні будинки, логістичні центри та об’єкти, що беруть участь у спостереженні або інших операціях.

Розташування цих об’єктів є суворо засекреченим.

Джерела відмовилися розкрити точну кількість або місцезнаходження об’єктів ЦРУ, по яких били іранські безпілотники. Одне джерело назвало число «більше одного та менше десятка». Друге джерело повідомило, що було вражено кілька об’єктів.

ДАНІ ПРО РОСІЙСЬКЕ НАВЕДЕННЯ

Джерела повідомили, що аналітики розвідки США досліджували, чи покладався Іран на російські дані для нападу на посольство.

Однак сумніви залишаються. Деякі джерела попереджали, що Іран міг цілитися в посольство США загалом і випадково вразити резидентуру ЦРУ.

Деякі аналітики дійшли висновку, що мало які країни, окрім Росії, мали б засоби для отримання та зацікавленість у використанні таких чутливих розвідувальних даних про точне націлювання проти США.

Деніел Гоффман, колишній керівник резидентури ЦРУ та офіцер з операцій під прикриттям, сказав, що не буде несподіванкою, якщо Москва допоможе Тегерану атакувати об’єкти ЦРУ, враховуючи їхнє тісне стратегічне партнерство.

«Вони поділяють інтерес у спробі зменшити або повністю усунути вплив США у своїх самопроголошених сферах впливу», – сказав він.