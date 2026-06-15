Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) засудила удар по Києво-Печерській лаврі, яка внесена до Всесвітньої спадщини.

Про це ідеться в заяві організації.

«У контексті ескалації війни в Україні після вторгнення рф ЮНЕСКО засуджує удар 15 червня по Києво-Печерській лаврі, що перебуває у межах об’єкта Всесвітньої спадщини “Київ: Софійський собор та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська лавра” — однієї з найважливіших духовних та культурних пам’яток України», — зазначили там.

За даними кореспондентки hromadske, вдень представники ЮНЕСКО приїжджали на місце російського обстрілу, оглядаючи наслідки ударів.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО наголосила, що пошкоджений об’єкт перебуває під посиленим захистом у межах Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та Другого протоколу до неї 1999 року.

Від керівництва Секретаріату ЮНЕСКО вимагали жорсткої та чіткої реакції, використання інструментарію Виконавчої ради ЮНЕСКО, Комітету з охорони культурних цінностей у разі збройного конфлікту, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

«Безкарність породжує нові злочини. Країна-терорист має нести відповідальність. росія винна у жахливих злочинах проти культури й не повинна мати голос у ЮНЕСКО», — заявило представництво України.

У своїй заяві ЮНЕСКО наголосила, що засуджує напади на культурні цінності, освітні установи, студентів, працівників сфери освіти та медійників, які перебувають під захистом міжнародного права.

«Пошкодження таких установ позбавляє громади доступу до культури, освіти та спільних просторів, які є важливими для відновлення та соціальної згуртованості. ЮНЕСКО готова підтримати відповідні органи влади в оцінці збитків, завданих культурним та освітнім установам, та визначенні невідкладних заходів у межах свого мандату», — ідеться в заяві.

Реакція МЗС України на реакцію ЮНЕСКО

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розцінив реакцію Організації об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) на пожежу в Києво-Печерський лаврі в Києві, яка сталася внаслідок російської атаки в ніч на понеділок, свідченням її слабкості та відсутності лідерства .

“Абсурд. Організація, відповідальна за захист культурної спадщини, навіть не знає, від кого її захищає. Чому так важко просто сказати “російський удар”. На жаль, за Халеда Ель-Енані (генеральний директор ЮНЕСКО – ІФ-У) ЮНЕСКО продовжує демонструвати відсутність лідерства, слабкість і нездатність виконувати свій мандат”, – написав Тихий в Х у понеділок.

Як повідомлялося, п’ятеро людей загиблих та 35 постраждалих внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, також окупанти атакували кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Удар завдав значної шкоди зовнішньому вигляду та інтер’єру Успенського собору, а також постраждали сусідні історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кушника.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-членм ЮНЕСКО виключити РФ з організації.

Ще 6 червня міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував гендиректора ЮНЕСКО про масовані російські атаки, внаслідок яких пошкоджено низку важливих культурних установ України. За словами глави МЗС, особливо цинічно, що РФ як член ЮНЕСКО продовжує атакувати культурну спадщину, демонструючи повне ігнорування основних принципів та цілей організації. Сибіга запросив Ель-Енані відвідати Україну та на власні очі побачити наслідки атак РФ.