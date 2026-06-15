-Угода Трампа не є обов’язковою для нас. Ізраїль не підкоряється Сполученим Штатам, і ми є незалежною та суверенною державою! — заявив міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір, передає Zn.ua.

-Наш обов’язок перед громадянами Ізраїлю, перед солдатами ЦАХАЛу та єврейським народом, і наш історичний обов’язок перед переслідуваними та вбитими євреями за тисячі років вигнання — надати безпеку євреям в Ізраїлі.

Кожного разу, коли ми поступалися міжнародному тиску на шкоду безпеці Ізраїлю, ми платили кров’ю з відсотками. Це було правдою в угодах Осло, це було правдою в угоді в Лівані в 2006 році, і це було правдою в увесь період стримування в Ґазі, який вибухнув нам в обличчя.

Підкреслюю: ми любимо США і вдячні президенту Трампу. І водночас держава Ізраїль — не бананова республіка.

Я кажу ці слова прем’єр-міністру весь час і повторюю їх у закритих кімнатах на кожному важливому історичному перехресті: в історичні моменти потрібно приймати історичне рішення.

Моя позиція чітка: ми не є партнерами в цій угоді, яка не дбає про нашу безпеку, і вона ніяк нас не зобов’язує. Ми не можемо піти на компроміс менший за роззброєння “Хезболли”, ми не можемо відступити з жодної території, яку наші бійці захопили та очистили від терористичної інфраструктури, ми не можемо повернутися до ситуації, коли тисячі терористів сидять на огорожах північних поселень, і тим паче ми не можемо мовчати ні на мить перед обстрілами держави Ізраїль.

Ми мусимо прояснити: кожний запуск дрона, БпЛА чи ракети з Лівану на Ізраїль призведе до удару Ізраїлю по Дахії. Це був баланс стримування лише кілька місяців тому, і ми не можемо відмовитися від нього за жодних обставин.

І найголовніше, ми мусимо прояснити всім: народ Ізраїлю — це народ 3000-річного досвіду, вічний народ, який не боїться довгого шляху, ми маємо віру в Творця світу, ми сильний і гордий народ, який повернувся до своєї батьківщини сильним і гордим, і більше не має наміру опускати погляд перед ворогами. Закінчилися ті дні, коли єврей терпів удари і мовчав. Ніколи більше, — написав Бен-Гвір у X.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац також заявив, що ЦАХАЛ не виведе свої війська із зон безпеки в Лівані, Сирії та секторі Ґази, незважаючи на угоду про перемир’я між США та Іраном, і що Нетаньягу прямо повідомив про це Трампу.

Кац зазначає, що утримання зон безпеки є «одним із найбільших досягнень ЦАХАЛ» у цій війні, і тому «ми виступаємо проти виведення військ ЦАХАЛу з Лівану, незважаючи на весь існуючий тиск та той, що ще буде».

«Прем’єр-міністр Нетаньягу чітко висловив ці позиції президенту США Трампу та іншим високопоставленим американським чиновникам, і я також чітко висловив це вчора міністру оборони США Піту Гегсету.

Ми не підемо на компроміси щодо інтересів безпеки Ізраїлю та захисту наших громадян, і ми не виведемо війська із зон безпеки», — цитує міністра Times of Israel.

Кац також попереджає, що «якщо Іран атакує Ізраїль через події в Лівані, ми завдамо йому удару з усією силою».