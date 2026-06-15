“Рани Успенського собору являють трагедію зраненого війною українського народу”.

Про це у своєму коментарі сказав Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент.

-Українська Православна Церква рішуче засуджує військову агресію Росії проти України, наслідком якої стали загибель тисяч людей і руйнування святинь. Бог не благословляє війни. Він Сам приніс Себе в жертву за людство, щоб дарувати йому вічне життя.

Києво-Печерська Лавра — це передусім споконвічне місце молитви, осередок особливої Божої присутності у світі. Монахи Лаври з великими зусиллями розбудовували її, а згодом відроджували майже з небуття після руйнувань, завданих радянською владою. Під обстріли потрапила не просто споруда, а святиня.

Водночас рани, яких цієї ночі зазнав Успенський собор, є відображенням глибокої трагедії всього українського народу, який так само зранений війною, що вже давно переступила всі моральні межі. Однак віримо, що зруйноване ще раз відбудується, а наш народ з Божою допомогою знову вистоїть і у цих випробуваннях. Трагедія в Лаврі спонукає всіх християн посилювати свої молитви про негайне припинення безумства війни, якій не існує жодного виправдання, йдеться у повідомленні.

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