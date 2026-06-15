Пляшку із легкозаймистою рідиною чоловік кинув у фасад місцевого магазину через відмову власника дати в борг алкогольні напої. На щастя, пожежі не сталось. Поліцейські оперативно затримали зловмисника та вже оголосили йому про підозру у скоєнні злочину. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Повідомлення про подію надійшло до Первомайського райвідділу поліції вдень 14 червня від 39-річного власника крамниці у Кам’яномостівській громаді.

На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи з’ясували, що між заявником та 30-річним місцевим мешканцем виник словесний конфлікт через відмову продати останньому алкогольні напої у борг. Після цього зловмисник пішов додому, взяв пляшку з легкозаймистою речовиною, підпалив її і кинув у бік магазину заявника, та втік з місця злочину. Внаслідок протиправних дій фігуранта пляшка пошкодила фасад торгівельного закладу, після чого розбилась об підлогу, спричинивши незначне займання біля вхідних дверей, яке в пожежу не переросло. Майно заявника не постраждало.

З місця події правоохоронці вилучили фрагменти пляшки з легкозаймистою рідиною та інші речові докази.

Поліцейські оперативно розшукали правопорушника на одній з вулиць села та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині слідчі за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – замах на умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу. Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.