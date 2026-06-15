Під час апаратної наради сьогодні, 15 червня, міський голова Олександр Сєнкевич наголосив на необхідності збереження історичної та культурної спадщини Миколаєва.



Одним із ключових питань стало майбутнє будівлі Адміралтейства, яка зазнала серйозних пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів і наразі потребує невідкладних протиаварійних заходів, інформують в Миколаївській міськраді.

За словами міського голови, Миколаївська міська рада вже звернулася до ДК «Укроборонпром» та Міністерства культури України з вимогою вжити необхідних заходів для збереження об’єкта.



Олександр Сєнкевич доручив управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини, а також юридичному департаменту тримати ситуацію на постійному контролі та забезпечувати комунікацію з відповідальними структурами до моменту виконання першочергових робіт.



Як повідомляло Інше ТВ, будівля Адміралтейства зазначала значних ушкоджень після атаки російськими «Калібрами» в квітні 2023 року.