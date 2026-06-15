Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США припинили фінансування України, однак продовжують залишатися її союзником завдяки постачанню розвідданих і зброї.

Про це Макрон сказав в інтерв’ю TF1 напередодні саміту G7, передає ТСН.

За словами французького президента, під час зустрічі лідерів “Групи семи” в Евіан-ле-Бені він планує обговорити війну в Україні з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

«Нам треба зібратися і сказати: подивіться, що відбувається. Україна тримається краще, ніж ви думали. Цивільне населення страждає від Росії», — заявив Макрон.

Він наголосив, що має намір говорити з Трампом про необхідність посилити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

«Ви потрібні нам… Я бажаю, щоб американці сказали: ми з вами, допомагатимемо Україні й надалі, посилюватимемо тиск на Росію», — сказав президент Франції.

Макрон також зазначив, що правильний формат переговорів має передбачати участь України та Росії за одним столом, а також європейців і американців.

За його словами, попри припинення фінансування, роль США залишається важливою для України, оскільки Вашингтон продовжує надавати розвідувальну інформацію та військову підтримку.