Рада Безпеки ООН збереться в понеділок на екстрене засідання у зв’язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом), передає Укрінформ.

Обговорення цього питання відбудеться на запит України від 20 липня, який підтримали європейські члени Радбезу – Франція, Велика Британія, Данія, Греція та Латвія.

Очікується, що доповідачами від секретаріату ООН виступлять очільниця Департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото, а також в. о. помічника Генсека з гуманітарних питань Індріка Ратватте.

У листі України до керівництва Ради Безпеки йдеться про масштабну російську ракетну та дронову атаку на Київ та інші міста, здійснену в ніч із 18 на 19 липня. Наголошується, що російські війська дедалі частіше атакують українські чорноморські порти, морські експортні маршрути та торговельне судноплавство. Під час останніх атак на Одеську область і портові об’єкти пошкоджено кілька суден під іноземними прапорами, загинули десятеро моряків.

Як повідомляло Інше ТВ, Захід суден до українських портів призупинився, але в МінАПК кажуть, що про блокаду Українського морського коридору не йдеться