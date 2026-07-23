Ще напередодні до українських портів заходили чотири-п’ять суден, але станом на сьогодні рух на вхід призупинився. Водночас говорити про повну блокаду морського експорту поки зарано.

Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами, пише Latifundist.com.

За словами Висоцького, рішення призупинити заходи ухвалили самі судновласники. Держава жодних обмежень на рух суден не запроваджувала.

«Ще вчора до портів заходили чотири-п’ять суден. Це небагато, але рух був. Станом на сьогодні захід суден призупинився. Це рішення судновласників — держава зі свого боку нічого не обмежувала», — сказав Висоцький.

Він додав, що стабільна робота морського коридору є питанням національної безпеки. Уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство, однак їхні деталі Висоцький поки не коментує.

«Держава й уряд будуть максимально застосовувати всі можливі заходи, щоб забезпечити стабільність. Деталі я поки коментувати не буду. Спочатку має відбутися консолідація всіх пропозицій, після чого рішення будуть комунікуватися», — зазначив він.

За його словами, ситуація може змінюватися не щотижня, а фактично щодня. Після різкого зростання ризиків судновласники спочатку призупиняють роботу, оцінюють нові обставини, а згодом починають до них адаптуватися. Тому наразі немає відповіді, як довго триватиме пауза.

Водночас Висоцький наголосив, що експорт потрібно оцінювати в горизонті місяців, а загалом — року. Нинішня ситуація триває чотири дні, тому поки не має критичного впливу на обсяги поставок.

«Зараз минуло чотири дні. Це вже впливає на настрої та ціни, але для обсягів експорту поки нічого критичного не сталося. Один день або навіть тиждень без відвантажень на річні обсяги не вплине. Реальний вплив буде, якщо така ситуація триватиме кілька місяців», — пояснив міністр.

Висоцький радить агровиробникам, які мають можливість почекати, не поспішати з продажем зерна.

«У складний період рекомендація виробникам завжди однакова: якщо є можливість і продаж зараз не є критичним, не поспішати. Перша реакція — це зазвичай паніка, і ціни одразу падають. Звичайно, я не закликаю всіх повністю припинити продажі. Є внутрішнє споживання, експорт працює іншими маршрутами. Але хтось може почекати кілька днів або тижнів», — сказав він.

Як повідомляло Інше ТВ, Міжнародна судноплавна компанія Maersk призупиняє роботу у Чорноморському порту через російські обстріли