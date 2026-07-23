22 липня на Миколаївщині рятувальники ліквідували 8 пожеж.

Одна з них сталася у місті Південноукраїнськ Вознесенського району — у фойє першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку загорівся матрац.

Інші 7 пожеж виникли на відкритих територіях: горіли суха рослинність, пожнивні залишки та сміття. Три випадки зафіксовано у Вознесенському районі, два — у Миколаївському, по одному — у Баштанському районі та місті Миколаєві.

До ліквідації пожеж залучались 32 рятувальники, 8 одиниць спецтехніки. Також допомогу надавали вогнеборці місцевої пожежної охорони села Коблеве