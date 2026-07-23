Трамп відмовився надати Україні вже затверджену військову допомогу на $400 млн до наступних виборів президента США.



Про це повідомив сенатор-демократ Дік Дурбін під час слухань у комітеті Сенату США з асигнувань за участі воєнного міністра Піта Гегсета та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Дена Кейна, повідомляють Новини. Live.



Нагадаємо, палата представників США у вересні 2025 року схвалила виділення Києву €400 млн, а Дональд Трамп підписав відповідний законопроєкт, проте допомога досі не була надана.



За словами Дурбіна, Білий дім повідомив, що ці гроші будуть недоступні за більшістю напрямків, доки наступний президент не прийде до влади — тобто, до 2029 року.



Сенатор наголосив, що це матиме негативний вплив на протиповітряну оборону України:



-Ми живемо в такий історичний момент, коли ми можемо виграти війну в Україні… Але замість того, щоб знайти гроші, які їм потрібні зараз на ППО, ми вкладаємо ще більше грошей у війну з Іраном, в яку ми ніколи не повинні були вступати!

А голова Пентагону Гегсет щодо допомоги Україні заявив:

-Я б сказав, що слід дбати про американських чоловіків і жінок, а не про українських чоловіків та жінок. Це є пріоритетнішим для Сенату США. П’ять додаткових пакетів допомоги, які вирушили до України, хай там якою б благородною не була ця справа, — чому це вважається правильним, а фінансування військ, які зараз перебувають у зоні небезпеки, залишається справою однієї партії?

Про які саме пакети допомоги він говорив – невідомо.