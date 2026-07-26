За пів року у Миколаєві не оприлюднили майже кожне третє розпорядження Сєнкевича.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Центру публічних розслідувань (ЦПР).

ЦПР зібрав з офіційного сайту усі розпорядження Сєнкевича, оприлюднені за перше півріччя 2026 року: 214 документів. Для кожного зафіксовано номер, дату підписання і дату оприлюднення. Перевіряли: повноту оприлюднення, своєчасність, хронологічну послідовність нумерації та ознаки датування заднім числом.

Нумерація йде за хронологією

ЦПР перевірив, чи не присвоюють розпорядженням Олександра Сєнкевича номери “заднім числом” – коли документ із пізнішим номером має раніший підпис. Серед усіх 214 документів такого випадку немає жодного: номери зростають строго за датами підписання. Немає також жодного дубльованого номера – на відміну від рішень виконкому цього ж міста за той самий період, де один номер (№448) присвоєно двом різним рішенням.

Типова затримка публікації – в межах строку

Закон “Про доступ до публічної інформації” вимагає оприлюднювати акт невідкладно, але не пізніше пʼяти робочих днів від дня підписання. У типовому випадку мер Миколаєва вкладається в цей строк: медіана затримки – 1 робочий день (3 календарних), середня – 2,3 робочого дня (4,5 календарного). Загалом у межах пʼяти робочих днів оприлюднено 187 із 213 розпоряджень із визначеною датою публікації (87,8%).

Майже третина розпоряджень на сайт не потрапляє

Головне спостереження: кількість оприлюднених розпоряджень набагато менша за останній номер серії. Нумерація мера доходить до №309, але оприлюднено лише 214 документів – бракує 95, тобто 30,7% усього діапазону. Пропуски не зосереджені в кінці півріччя (де документи могли просто не встигнути з’явитися). Порожні номери трапляються рівномірно по всьому періоду – від №2 (у перший тиждень січня) до №303 (в останній тиждень червня). Жодних пояснень чи позначок про існування цих документів на сайті немає.

Для порівняння: в аналогічному дослідженні за той самий період в.о. одеського мера Ігор Коваль не оприлюднив 19 розпоряджень із 414 (4,6%). У Миколаєві частка непублікованих номерів у мера – майже всемеро більша.

Кожне восьме розпорядження виходить з порушенням строку

12,2% розпоряджень (26 із 213) оприлюднено пізніше законних пʼяти робочих днів. У більшості таких випадків запізнення помірне (6-9 робочих днів), але є й крайні випадки: розпорядження №56 від 06.02.2026 з’явилося на сайті лише 30.03.2026 – через 35 робочих днів (майже сім тижнів), а №50 від 03.02.2026 – через 26 робочих днів. Обидва – технічні документи про внесення змін до складу робочих груп.

Одне розпорядження – без жодного сліду оприлюднення

Розпорядження № 87 р від 27.02.2026 (про демонтаж тимчасової споруди) відкривається на сайті без жодного запису про дату оприлюднення – на відміну від усіх інших 213 документів, де така позначка є. Це не дозволяє перевірити, чи дотримано законний строк публікації саме для цього документа.

Кадрові розпорядження не оприлюднюються в жодному вигляді

На відміну від Одеси, де кадрові розпорядження мера виділено в окрему серію і хоча б частину з них (переважно призначення керівників) оприлюднено, на сайті Миколаївської міської ради немає жодного окремого розділу чи номерної серії для кадрових актів міського голови. Це означає, що перевірити повноту публікації такої категорії документів у принципі неможливо: невідомо навіть, скільки кадрових розпоряджень видано за півріччя.

Як повідомляло Інше ТВ, У прокуратурі заявили, що даремно мер Миколаєва Сєнкевич назвав обшуки у міськраді “піар-акцією”