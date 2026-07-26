Про це президент Зеленський повідомив після відповідної наради.

-Провів нараду щодо дипстрайків. План українських далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується у відповідності з визначеними пріоритетами.

Дистанції для уражень вже більш ніж 3 тисячі кілометрів, і триває нарощування наших спроможностей діяти на більші дистанції. Наявність стратегічної глибини тилу, яка довгий час була російською перевагою, зараз стає для політичного і військового керівництва Росії особливою проблемою, оскільки мажоритарна частка російської ППО зібрана навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту і Петербургу.

Ми вже довели, що українські дрони можуть досягати, зокрема, цілей в Уральському регіоні, в Сибіру та інших віддалених від Москви землях. Тільки за цей рік від початку реалізації нашого плану далекобійних санкцій уже виконано більше тисячі вогневих завдань. Уражені нафтові обʼєкти, критичні військові виробництва, системно важливі обʼєкти російської логістики.

Сьогодні ми погодили продовження наших операцій та оновили перелік пріоритетних цілей – у відповідності з реальним впливом на Росію та її здатність продовжувати та затягувати цю війну. Головна мета – щоб наш далекобійний тиск ще більше підштовхував Росію до дипломатії через ускладнення виробництва компонентів для зброї, нафтові й інші економічні втрати та повернення цієї війни в «рідну гавань».

Ми дали всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, щоб завершити війну достойним миром. Усі партнери знають, що потрібно. Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії. Дякую Силам оборони України! Слава Україні!