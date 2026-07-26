Експрезидент-втікач Віктор Янукович, схоже, живе в російському Сочі разом з цивільною дружиною, яка обжилася майном на понад 8 мільйонів доларів.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту «Телебачення Торонто».

-Після того, як 12 років тому Янукович поспіхом сів на гелікоптер і втік із свого гніздечка у Межигір’ї, про життя нашого екса долітали переважно чутки. То він живе в Ростові, то в Підмосков’ї, в Сочі. Що у нього народився третій син. І навіть те, що він уже давно помер.

Але нам вдалося розкопати більше про життя Януковича та його родини. Побачити їхні зв’язки з ФСБ, нове Межигір’я, знайти десятки мільйонів доларів награбованих в Україні, які перетворились на тисячі квадратів елітної нерухомості в росії. А ще встановити альтер-особистості родини Януковича, на які поробили нові паспорти.

Майже всі охоронці Януковича, які втекли із ним до РФ у 2014 році, тепер працюють у Федеральній службі охорони РФ і дислокуються в Сочі (Краснодарський край).

Із витоків баз даних авіаперельотів журналісти встановили, що з охоронцями Януковича кілька разів перетиналися названа коханка Януковича Любов Полежай (Садикова) та її родички. Імовірно, охорона Януковича супроводжувала їх у подорожах. Згідно із дописами в соцмережах, Любов також живе в Сочі.

«Телебачення Торонто» / Скриншот

За даними медіа, саме в Сочі розташовується закрита резиденція Януковича — комплекс «Благодать». Через зв’язок із компанією «Софина» недалеко від резиденції розслідувачі також знайшли ділянку на 123 тисячі м² із закинутим пансіонатом, яку називають майном Януковича.

На саму Садикову, за інформацією з російських реєстрів, записані 337 га сільськогосподарської землі, які вона почала надавати в оренду «Агрокомплексу Ткачова». Сумарно жінка за роки проживання в росії отримала у власність понад 370 га землі в Сочі й понад 2400 м² нерухомості на понад 8 мільйонів доларів: 5 квартир, 5 будинків і ще 4 приміщення (з них дві квартири в Москві).

За даними перетину кордону, Садикову під час поїздок супроводжували двоє охоронців та певний чоловік, на ім’я Леонов Олег Миколайович, — журналісти припускають, що це вигадане ім’я Януковича. Воно збігається з дівочим прізвищем його матері.

Людмила Янукович, офіційна дружина експрезидента-втікача, за даними медіа, оселилася в сімейному маєтку в Ялті (окупований Крим). Номер телефону, який вона використовувала, з 19 червня 2026 року зазначений як номер померлої особи. Але інших підтверджень смерті Людмили немає.

Старший син Януковича, Олександр, згідно з даними розслідування, тепер разом з дружиною та двома синами живе під прізвищем Соколов. За цим прізвищем журналісти знайшли робочу пошту Олександр у МВС рф, а до травня 2026 року він мав доступ до системи розпізнавання та відстеження облич, який використовують російські спецслужби, а також права на редагування. Крім того, у 2022-2023 роках Олександр Янукович літав з Москви в Сочі й назад разом з начальником 5 служби ФСБ Сергієм Бєсєдою та його заступником Анатолієм Болюхом.

За даними видання, з ними також літали колишній генпрокурор України Віктор Пшонка з дружиною під іменами Віктор Федоров та Ольга Федорова.

За роки життя в росії дружина Олександра Януковича, Олена, набула у власність понад 27 тисяч м² нерухомості, зокрема, в елітному котеджному містечку «Бенілюкс» біля Москви. За даними російського Пенсійного фонду, з 2009 року і дотепер Олена Соколова (Янукович) є домогосподаркою. Однак станом на 2024 році вона мала на депозитах 3,5 млн доларів.

Крім російського, Олена Янукович також має громадянство ОАЕ, як і двоє її синів — Віктор та Олександр.