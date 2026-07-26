Унаслідок ізраїльського авіаудару по центральній частині сектору Гази загинули високопоставлений представник палестинської служби внутрішньої безпеки, яку контролює угруповання ХАМАС, та його соратник.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

“У неділю внаслідок ізраїльського авіаудару у секторі Гази загинув високопоставлений офіцер палестинської служби внутрішньої безпеки, керованої ХАМАС, та його помічник, вони їхали в автомобілі через Дейр-ель-Балах у центральній частині Гази”, – йдеться у повідомленні.

Медики та представники Міністерства внутрішніх справ, керованого ХАМАСом, повідомили, що загинув полковник Ваель Ель-Ледаві, керівник служби безпеки в центральній частині Гази, та майор Рамез Абу Зрайк.

Ізраїльські військові підтвердили інформацію про завдані удари по бойовиках ХАМАСу.

Ізраїль за останні місяці знищив багато представників поліцейських структур, очолюваних ХАМАС, включаючи високопосадовців.

ХАМАС заявляє, що атаки на поліцейські структури спрямовані на дестабілізацію ситуації в секторі Гази та порушують умови перемир’я, укладеного за посередництва США у жовтні.

Перемир’я зупинило повномасштабні бої, але не припинило майже щоденні ізраїльські удари. За той самий період бойовики в Газі вбили чотирьох ізраїльських солдатів.

Майже всі два мільйони жителів сектору Гази зараз живуть переважно в тимчасових наметах або пошкоджених будівлях, у жахливих умовах, під контролем ХАМАСу.

Як повідомляло Інше ТВ, у травні Ізраїль заявив про ліквідацію останнього з топкомандирів ХАМАСу, причетних до атак