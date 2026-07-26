24 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №640/2026 «Про відзначення державними нагородами України».

В документі, який оприлюднено на офіційному сайті Президента, за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов’язку та з нагоди Дня медичних працівників відзначені і представники Миколаївщини.

Зокрема, ордену «За заслуги» ІІІ ступеня удостоєно Ірину Алєфірову, старшу сестру медичну Комунального некомерційного підприємства «Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради.

А почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно Ользі Ларіній, лікареві кардіологічного центру Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський фотограф став лауреатом міжнародної нагороди PhEST International Award