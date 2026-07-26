У неділю, 26 липня, російський дрон влучив по супермаркету в Чернігові.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

«Унаслідок удару загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина. Ще четверо людей отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані», – зазначив він.

Трохи пізніше начальник Черніговської МВА додав, що кількість поранених зросла до семи.

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