У Франції та Іспанії триває боротьба з масштабними лісовими пожежами. Через надзвичайну ситуацію свої домівки вже залишили понад 300 тисяч людей.

Про це, як пише 24 канал, повідомляє France24.

Пожежі знищили житлові будинки, призвели до масових евакуацій.

За даними французької влади, евакуації відбулися в населених пунктах поблизу Бордо. Також через пожежі перекрили 60-кілометрову ділянку автомагістралі A63, що сполучає Бордо з іспанським кордоном.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нюньєс заявив, що ситуація з лісовими пожежами на південному заході країни залишається “вкрай несприятливою”.

Ще одна важка ніч на фронті боротьби з лісовими пожежами. Ситуація залишається вкрай несприятливою,

– написав він.

За його словами, до боротьби з вогнем у департаменті Жиронда залучили 2,5 тисячі пожежників, зокрема команду зі Швейцарії, 1,5 тисячі військовослужбовців і близько 1,2 тисячі поліцейських.

В інтерв’ю газеті La Tribune Лоран Нюньєс також заявив, що на локалізацію найбільшої пожежі на південному заході Франції знадобиться “тривалий час”. Він додав, що евакуйовані жителі та туристи не зможуть повернутися до своїх домівок і місць відпочинку, доки вогонь не буде взято під контроль.

В Іспанії тим часом оголосили надзвичайний стан у зв’язку з пожежами в Мадридському регіоні. Це перший випадок в історії країни, коли таке рішення ухвалили через лісову пожежу.

Гасіння пожеж додатково ускладнює аномальна спека.

За даними метеорологічного агентства Aemet, третя хвиля спеки цього сезону принесла до центральної Іспанії температуру до +40 градусів, а в центральних і східних провінціях країни оголошено жовтий, помаранчевий і червоний рівні погодної небезпеки.

Загалом у двох країнах через стихію вже евакуювали понад 300 тисяч людей.

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