Миколаївський фотограф Сергій Мельниченко став лауреатом міжнародної нагороди PhEST International Award на фестивалі фотографії та мистецтва в Італії.

Митця відзначили за унікальний проєкт «Плівки з передової», створений спільно з українськими військовими.

Про це повідомляє «5 канал».

Особливість проєкту «Плівки з передової» полягає в тому, що Мельниченко передав одноразові плівкові камери 21 бійцю на фронт і побачив кадри лише після проявлення.

Наразі виставка експонується в Італії та Греції, а восени вирушить до Швеції.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку липня у Миколаєві вперше пройшов MYPH Photo Festival, організований заснованою у 2018 році Сергієм Мельниченком миколаївською школою концептуальної та арт-фотографії MYPH.