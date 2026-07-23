Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що будь-яка інша посада, крім очільника Міністерства оборони, не дає повноважень для завершення тих змін, які він почав під час свого перебування на посаді. Тож він відмовляється від інших пропозицій президента.

Про це він сказав в коментарі журналістам. Текст цього коментаря також опублікував колишній радник ексміністра Сергій Стерненко.

“На запрошення Президента Володимира Зеленського в січні 2026 року наша команда прийшла в Міністерство оборони з конкретним планом, як закінчити війну: захистити небо, зупинити фронт і завдати удару по економіці ворога. Ми назвали цей план AIR–LAND–ECONOMY. Упродовж шести місяців ми послідовно реалізовували саме цей план. Вперше за останні роки Україна почала перехоплювати ініціативу. Наші спільні результати створили те, чого раніше не було, — вікно можливостей, щоб змусити росію до миру силою. І його не можна втратити.

Я вдячний Президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни, — Президент України, Міністр оборони та Головнокомандувач Збройних сил України.

Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади Міністра оборони.



Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони”.

Нагадаємо, сьогодні на пресконференції Зеленський повідомив, що пропонував Федорову посаду віцепремʼєр-міністр України по військових новаціях.