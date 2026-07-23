Серед посад, які президент України Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову, міністра оборони немає. Як передає кореспондент УНІАН, про це очільник держави повідомив під час пресконференції.

“Я вважаю, що Михайло в команді. Я запропонував йому кілька посад. Остання посада – віцепремʼєр-міністр України по військових новаціях. Дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з головкомом нашої армії, з Генштабом і безумовно з президентом України”, – сказав Зеленський.