Відомий шеф-кухар, який з’явився на «Війні кулінарних класів», зіткнувся з проблемами після того, як його ресторан нібито використовував заборонених для споживання мурах у десерті – йому світить реальне ув’язнення.

Як розповідає місцеве видання, 20-го липня кримінальний відділ 8 Західного районного суду Сеула провів судове засідання для корпорації-управління рестораном та її представника, розташованого в районі Каннам, Сеул, яким було висунуто звинувачення у порушенні Закону про санітарію харчових продуктів. Того дня прокурори 1 рік позбавлення волі для представника та штрафу в розмірі 20 мільйонів вон для корпорації ресторанів.

Ресторан звинувачують у продажу шербету, що містить близько 40 996 мурах, не схвалених як харчові інгредієнти. Ресторан встиг продати його близько 12 200 разів з квітня 2021 року по січень минулого року, отримавши близько 120 мільйонів вон прибутку.

Згідно з чинним Законом про санітарію харчових продуктів, до комах, дозволених для споживання, належать коники та личинки бурих цвіркунів, серед інших. Мурахи до цього не входять. Більше того, за даними органів охорони здоров’я, мурахи, яких використовували в ресторані, містили до 55 разів більше важких металів, ніж звичайні їстівні комахи. Прокурори розцінили тривалий період правопорушень та той факт, що рівень вмісту несанкціонованих інгредієнтів значно перевищував норми важких металів, як серйозні фактори.

Більше того, це ресторан, заклад вишуканої кухні шеф-кухаря, який здобув популярність завдяки участі в популярному шоу Netflix «Кулінарні війни класів», що, на думку суддів, тільки обтяжує ситуацію.

Ресторан стверджував, що клієнтам дозволялося вибирати, чи будуть мурахи включені до десерту, що клієнтам, які відмовилися, давали ферментований оцет та їстівні квіти, і що лише близько 60% клієнтів фактично отримували мурах, причому кількість варіювалася залежно від уподобань. Ресторан також просив про пом’якшення покарання, стверджуючи, що він уже отримав дві зірки Мішлен до суперечки щодо використання мурах і що інцидент не мав вирішального впливу на продажі.