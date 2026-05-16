Ізраїль заявив, що під час авіаудару по місту Газа ціллю був Ізз аль-Дін аль-Хаддад — лідер ХАМАС у секторі Газа та керівник військового крила угруповання.

Про це повідомляє видання The Times of Israel, передає ua.news.

За даними медиків, удар стався 15 травня у районі Рімаль та прийшовся по житловому будинку. Повідомляється щонайменше про трьох загиблих і близько 20 поранених, однак інформації про те, чи перебував аль-Хаддад серед них, наразі немає.

Ізраїльські військові заявляють, що атакували квартиру-схованку, де перебував командир ХАМАС, а також завдали удару по автомобілю, який намагався залишити район. В операції, за їхніми даними, брали участь три літаки, які скинули 13 бомб.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац підтвердили, що особисто санкціонували операцію, назвавши аль-Хаддада одним із ключових організаторів атак проти Ізраїлю.

У заяві ізраїльської сторони його звинуватили у вбивствах, викраденнях та атаках на ізраїльських військових і цивільних, а також у відмові підтримати план роззброєння ХАМАС.

Аль-Хаддад став фактичним військовим керівником угруповання після ліквідації Мухаммада Сінвара у 2025 році та вважається найвищим керівником ХАМАС, по якому був завданий удар після перемир’я.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп заявив про ліквідацію другого за рангом керівника ІДІЛ у світі