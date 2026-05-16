Гранд-фінал 70-го конкурсу “Євробачення” відбудеться у Відні в суботу, 16 травня. Змагатимуться 25 учасників.

DW представляє претендентів на перемогу.

Фінал Євробачення-2026 відбудеться в суботу, 16 травня. У фіналі беруть участь представники 25 країн. 10 із них стали відомі за підсумками першого півфіналу, який відбувся 12 травня. Тоді на сцені у Відні виступали й головні фаворити нинішнього “Євробачення” – дует Лінди Лампеніус і Пете Паркконена з Фінляндії та грек Akylas. Ще десять – за підсумками другого півфіналу.

П’ять учасників фіналу були відомі ще до початку конкурсу: Австрія – як переможниця минулого “Євробачення”, а також Велика Британія, Німеччина, Італія та Франція як найбільші донори організатора “Євробачення” – Європейської мовної спілки (EBU).

Сьорен Торпергор Лунн, Данія

Скандинавський інді-поп “Før Vi Går Hjem” (“Перш ніж ми підемо додому”) данця Сьорена – одна з найсучасніших композицій на “Євробаченні-2026”.

Сара Енґельс, Німеччина

Танцювальна композиція німкені Сари Енгельс називається “Fire” (“Вогонь”). Зрозуміло, що на сцені не обійтися без піротехніки та гарячих танців.

Ноам Беттан, Ізраїль

Батьки представника Ізраїлю на “Євробаченні-2026” Ноама Беттана родом із Франції. Не випадково частину балади “Michelle” він виконує французькою, але його виконання прекрасно звучить й івритом.

Essyla, Бельгія

Композиція “Dancing on the Ice” представниці Бельгії Essyla нагадує треки ранньої Біллі Айліш. Журі та телеглядачам “Євробачення-2026” сподобалося.

Alis, Албанія

Пафосна етно-балада “Nân” (“Мамо”) албанського учасника Alis присвячена матері: потужно, епічно й зворушливо.

Akylos, Греція

27-річний Akylos – справжній арт-об’єкт. Під еклектичний мікс “Ferto” з етно-попу, репу та техно-денсу на сцені “Євробачення” він постав у ролі персонажа відеоігор.

LELÉKA, Україна

Одне з досягнень солістки проєкту LELÉKA Вікторії Лелеки — найдовша нота в історії “Євробачення”. Сильним і водночас тендітним голосом вона передала головний посил етно-елегії “Ridnym” (“Рідним”).

Дельта Гудрем, Австралія

Типова для “Євробачення” поп-балада, доведена до досконалості Дельтою Гудрем з Австралії, називається “Eclipse” (“Затемнення”). Її поява на сцені “Євробачення” затьмарила виступи багатьох учасників.

Lavina, Сербія

На “Євробаченні” завжди є місце хард-року. На конкурсі у Відні цю нішу зайняли серби з гурту Lavina з композицією “Kraj mene”.

Aidan, Мальта

В одязі Ейдан з Мальти надає перевагу ковбойському стилю. Не випадково його балада “Bella” подекуди нагадує музику з вестерну. І лише на сцені “Євробачення” у Відні він був без ковбойського капелюха.

Даніель Жижка, Чехія

У постановці меланхолійної “Crossroads” (“Перехрестя”) чех Даніель Жижка довів до досконалості таку популярну на “Євробаченні-2026” гру з дзеркалами, якими зсередини викладені геометричні конструкції на сцені.

Dara, Болгарія

Радикальність музичних брейків у “Bangaranga” Дарини Йотової з Болгарії – випробування не для слабкодухих. Із ямайського жаргону назву її композиції можна перекласти як “кипіш”, і Dara вдалося його підняти на сцені.

Lelek, Хорватія

На сцені “Євробачення-2026” у Відні учасниці етно-попгурту Lelek з Хорватії постали в образі містичних жриць. Але в пісні “Andromeda” вони співають не про богиню, а про далеку зірку.

Сем Баттл, Велика Британія

Британець Сем Баттл виступає під псевдонімом Look Mum No Computer. І, вочевидь, щоб остаточно заплутати всіх, на сцені він марширує під назву своєї пісні німецькою мовою – “Eins, zwei, drei”.

Monroe, Франція

17-річна Monroe – наймолодша учасниця “Євробачення-2026”. Один важливий конкурс у своєму житті вона вже виграла – конкурс молодих виконавців класичної музики у Франції.

Satoshi, Молдова

“Viva Moldova” репера Satoshi – жартівливий гімн батьківщині. У ньому йдеться про те, що маловідоме молдовське місто Сорока є такою ж частиною Європи, як і іспанська Пальма-де-Майорка.

Лампенюс і Паркконен, Фінляндія

Назва пісні про токсичне кохання у виконанні скрипальки Лінди Лампеніус і співака Пете Паркконена перекладається як “Вогнемет” (“Liekinheitin”). Із такою назвою без піротехніки не обійтися.

Alicja, Польща

“Pray” (“Молитва”) – RnB-гімн “польської Бейонсе” Аліції (Alicja). Не лише молитва, а й сильний голос допомогли їй вийти до фіналу “Євробачення-2026” у Відні.

Lion Ceccah, Литва

В авангардній композиції “Solo quiero más” Лайон Чекка з Литви поєднав електронну музику з арією та змішав кілька мов: англійську, іспанську, італійську і навіть німецьку. “Ich will einfach mehr” (“Я просто хочу більше”).

Felicia, Швеція

Фелісія зі Швеції – декоративна маска на обличчі як стильний елемент гардеробу, в музиці – хардкор EDM (електронна танцювальна музика) “My System”.

Antigoni, Кіпр

Antigoni з Кіпру порівнюють із Шакірою. Її танцювальна композиція “Jalla”, постановка номера на сцені та зовнішність справді нагадують колумбійську співачку.

Саль да Вінчі, Італія

Сальваторе да Вінчі з Італії сказав DW, що не є нащадком великого італійця Леонардо да Вінчі. Але після виконання запального італійського шлягера “Per Sempre Si” на “Євробаченні” і про Сальваторе дізналася вся Європа.

Йонас Ловв, Норвегія

Йонас Ловв із Норвегії з “Ya Ya Ya” – це версія у стилі рок Гаррі Стайлза? Хай там як, виглядає і звучить гідно.

Александра Кепітанеску, Румунія

Співачці з Румунії Александрі Кепітанеску на сцені “Євробачення” вдалося переконати критиків, що в попрок-арії “Choke Me” (“Задуши мене”) вона оспівує не небезпечну практику, а зведення рахунків зі своїм рабським альтер-его.

Cosmo, Австрія

Cosmo від Австрії – це синя зірка на обличчі та виконання німецькою мовою стриманої танцювальної композиції “Tanzschein”.

