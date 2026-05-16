Міністр закордонних справ КНР Ван І за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзиньпіна з президентом США Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін в продовженні сприяння завершенню війни РФ проти України.

Про це пише «Інтерфакс-Україна».

“І Китай, і США сподіваються на швидке завершення конфлікту та обидва доклали багато зусиль для сприяння мирним переговорам своїм відповідним чином. Складні проблеми не мають простих рішень, і мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і США готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи”, – сказав Ван І на брифінгу в п’ятницю, текст якого розповсюдила китайська державна урядова агенція новин “Сіньхуа”.

За його словами, КНР також наполегливо працює над сприянням мирним переговорам і продовжуватиме відігравати свою роль у просуванні швидкого завершення конфлікту та відновлення миру і на Близькому Сході. “Китай закликає США та Іран продовжувати вирішувати свої розбіжності та суперечки, включаючи ядерне питання, шляхом переговорів, і виступає за якнайшвидше відновлення Ормузької протоки на основі дотримання режиму припинення вогню. Китай вважає, що фундаментальне вирішення питання протоки полягає в досягненні постійного та всеохоплюючого припинення вогню”, – сказав міністр.

