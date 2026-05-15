Українська співачка LELÉKA вийшла до фіналу міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення 2026”, який триває у столиці Австрії Відні. Про це повідомляє УНН.

За результатами голосування глядачів та членів журі, LELÉKA з піснею Ridnym потрапила до 10-ти найкращих учасників другого півфіналу.

Крім України, до фіналу потрапили Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія.

Раніше стали відомі перші фіналісти пісенного конкурсу “Євробачення”. За підсумками першого півфіналу місце у Гранд-фіналі вибороли Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща.

Також у Гранд-фіналі виступлять представники “Великої четвірки” – Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії, а також Австрії – країни-переможниці минулорічного конкурсу.