У ніч проти 15 травня жителі Рязані повідомляли про велику кількість вибухів. Місцевий губернатор повідомив, що загинули 3 людини, 12 поранені. За його даними, пошкоджено житлові будинки та підприємство.

Підприємство – це місцевий НПЗ.

Рязанський нафтопереробний завод (РНПЗ) входить до структури ПАТ «Роснефть». Це одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Росії, його потужність складає близько 17 млн. тонн нафти на рік. Рязанський НПЗ виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.

Постраждав від уламків чи від влучання дрона через РЕБ і житловий будинок у ЖК “Триколор”, там виникла пожежа.