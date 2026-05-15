Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 346 390 (+1 150) осіб
танків – 11 935 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 569 (+12) од.
артилерійських систем– 42 085 (+32) од.
РСЗВ – 1 788 (+1) од.
засоби ППО – 1 379 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 352 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 388 (+7) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 291 458 (+1 780) од.
крилаті ракети – 4 626 (+41) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 96 540 (+185) од.
спеціальна техніка – 4 184 (+1) од.
Дані уточнюються.