Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила членам Конгресу, що не завершить витрачання 400 мільйонів доларів, які Конгрес санкціонував на допомогу Україні, до 2029 фінансового року, повідомляє Reuters, пише УНН.

У травні Міністерство оборони США надіслало законодавцям лист із викладом свого плану витрат, повідомило в понеділок джерело, знайоме з документом. Демократи та деякі колеги Трампа-республіканці критикували Пентагон за те, що він не надав допомогу Україні, яку члени обох партій підтримали минулого року.

Через два місяці після відправлення листа кошти досі не були розподілені і навіть не закріплені контрактами, повідомило джерело.

Конгрес неодноразово скаржився на повільні темпи витрат. Лист раніше не публікувався.

Очікується, що Зеленський зустрінеться з Трампом у Білому домі у вівторок, де він продовжить наполягати на терміново необхідних спроможностях протиповітряної оборони та завершенні угоди зі США щодо дронів, повідомило джерело, знайоме з планами.

Після цієї зустрічі він, як очікується, прибуде до Капітолію США на зустріч з усіма 100 сенаторами. Палата представників перебуває поза Вашингтоном на літніх канікулах.

Два джерела повідомили, що члени Конгресу незадоволені графіком Пентагону, який вони вважають надзвичайно повільним для триваючого конфлікту.

У листі зазначено, що кошти будуть виділені протягом 2026 фінансового року, який закінчується 30 вересня, а остаточне надання всієї допомоги очікується у році, що закінчується 30 вересня 2029 року.

Другий термін Трампа закінчується 20 січня 2029 року.

Президент США останнім часом позитивно ставиться до України, схваливши пропозицію про надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot та давши зрозуміти, що він підпише законопроєкт про санкції проти росії, запропонований покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, близьким союзником Трампа в Сенаті, пише видання.

Зеленський відвідає похорон Грема у вівторок.

Раптова смерть Грема цього місяця порушила питання про те, чи збережеться нещодавня підтримка Трампом України без підтримки Грема, особливо без законопроєкту про санкції проти росії та військової допомоги Україні.

Члени Конгресу тиснули на адміністрацію через повільні темпи витрат на Україну.

У квітні сенатор-республіканець Мітч Макконнелл опублікував редакційну статтю, у якій критикував затримку військової допомоги. І це питання часто порушувалося на слуханнях у Конгресі.

На слуханнях минулого тижня з головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном та міністром оборони США Пітом Гегсетом сенатор-демократ Дік Дурбін, старший член комітету з асигнувань, запитав про план витрат.

Дурбін поставив під сумнів, який вплив допомога може мати на боротьбу України проти російських загарбників, якщо це займе так багато часу.

“Якщо ви говорите про протиповітряну оборону та імпульс разом із Зеленським, який вплив це матиме, якщо ми не зможемо фінансувати це протягом трьох років?” – запитав Дурбін.

Кілька разів минулого року Пентагон затримував поставки зброї до України через побоювання, що ​поставки зброї США були занадто низькими. Колеги Трампа, республіканці, які контролюють Конгрес, не тиснули на нього з цього питання.

План видатків, викладений у листі, передбачає 400 мільйонів доларів на нарощування потенціалу, фінансування обладнання, навчання та послуг для українських сил, щоб вони могли захистити себе від російського вторгнення.

Пункти плану включають 200 мільйонів доларів на зброю, боєприпаси та вибухівку, 99,9 мільйона доларів на транспортні засоби, запасні частини та обладнання, та 100 мільйонів доларів на такі послуги, як транспортування оборонних товарів до України, пише видання.

Згідно із законодавством США, президент юридично зобов’язаний витрачати кошти, виділені Конгресом, і не може односторонньо блокувати їх для досягнення окремих політичних цілей.

Україна була найбільшим одержувачем іноземної допомоги від США з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року, але зобов’язання США перед Україною було поставлено під запитання з моменту вступу Трампа на посаду, а його республіканці взяли під контроль обидві палати Конгресу в січні 2025 року.

Відтоді Конгрес не ухвалював жодного важливого законопроєкту про допомогу, і зокрема демократи звинувачували Трампа та республіканців у повільному наданні допомоги, яка була схвалена до його вступу на посаду.

За даними Ради з міжнародних відносин, до кінця вересня 2024 року США виділили 175 мільярдів доларів, пов’язаних з вторгненням росії в Україну, 106 мільярдів доларів з яких пішли на пряму допомогу Україні, тоді як 69 мільярдів доларів залишилися в економіці США для підтримки американської промисловості.