Під час апаратної наради 6 липня міський голова Олександр Сєнкевич доручив підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо надання органам місцевого самоврядування права встановлювати комплекси автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.



За словами мера, таке рішення є необхідним через збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками. Зокрема, він згадав смертельну ДТП на Миколаївщині, в якій загинули працівники КП «Миколаївелектротранс», наголосивши, що остаточні причини аварії мають встановити правоохоронці.



Водночас у самому Миколаєві дедалі частіше фіксують грубі порушення Правил дорожнього руху: перевищення швидкості, проїзд на заборонний сигнал світлофора, ігнорування стоп-лінії та неповагу до пішоходів.

«Це вже не питання культури водіння – це питання людського життя», – підкреслив міський голова.

У зверненні до Кабінету Міністрів пропонується розглянути можливість передачі громадам повноважень щодо встановлення камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Це дозволить ефективніше контролювати дорожній рух, підвищити дисципліну водіїв і, найголовніше, зберегти людські життя.



Міський голова також закликав усіх учасників дорожнього руху бути взаємно відповідальними та неухильно дотримуватися правил, адже безпека на дорогах починається з кожного.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні з 6 березня запрацюють ще 37 камер автофіксації порушень ПДР