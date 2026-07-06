Оператори Сил безпілотних систем продовжують системно уражати критично важливі військові об’єкти противника в Азовському морі, на тимчасово окупованій території АР Крим та на території росії.

Сьогодні СБС розповіли детальніше про результати операцій, передає Інше ТВ.

⁠В Азовському морі оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» уразили два танкери проєкту 15781 тіньового флоту рф.

⁠В АР Крим оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» уразили нафтобазу «Керч», що забезпечує зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів для російських військ.

⁠В АР Крим оператори загону «13» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» уразили та знищили зенітний ракетний комплекс С-400 «Тріумф», а також радіолокаційну станцію «Небо-У».

⁠У Брянській області оператори 413-го окремого полку «Рейд» знищили зенітний ракетний комплекс С-400 «Тріумф».

«Під час ракетної атаки на Україну впольовано і знищено на вогневій позиції у Брянщині та у схованці у Криму дві пускових установки зенітно-ракетного комплекса великої дальності С-400 “Тріумф”, що використовуються за пусків балістичних ракет по наземним цілям», — зазначив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Операції з ураження танкерів проведено у взаємодії з Військово-Морськими Силами Збройних Сил України.

Як повідомляло Інше ТВ, Українські дрони атакувала найбільший у РФ Омський НПЗ (ВІДЕО)