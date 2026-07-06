Поки більшість людей ставиться до штучного інтелекту з обережністю, заможні американці перетворюють своїх дітей на бета-тестерів новітніх освітніх технологій. Вони готові платити десятки тисяч доларів за школи, де замість живих учителів викладають алгоритми, попри відсутність доказів їхньої ефективності.

Заможні американці масово відмовляються від традиційних шкіл та довіряють освіту своїх дітей алгоритмам, пише 24.

По суті, це адаптована велика мовна модель (LLM) – складна нейромережа, натренована на гігантських масивах текстів. Вона здатна вести осмислений діалог, генерувати унікальні завдання та імітувати індивідуальний підхід до кожного учня.

Замість стандартних уроків за партами діти отримують “інтерактивні проєктні майстерні”, якими повністю керує машина. Компанії на кшталт Forge Prep та Alpha School стягують із родин десятки тисяч доларів за те, щоб їхні діти фактично стали бета-тестерами цих неперевірених технологій.

Шон Джонсон, венчурний інвестор із Сан-Франциско, розповів журналістам, що планує віддати свого сина до дитячого садка Alpha. Навчання в ньому коштує 75 000 доларів на рік. Своє рішення він пояснює так:

Ми визнаємо, що освіта, ймовірно, зламана в її нинішньому вигляді, і знайдуться підприємці, які спробують це виправити. Ви хочете, щоб хтось міг швидко думати та орієнтуватися у світі, а не обов’язково переказувати факти з певної дисципліни, – каже Джонсон.

Повсюдне використання генеративного ШІ учнями для виконання домашніх завдань фактично знищило усталені звички й норми у навчанні. Завдання шаблонного характеру (написання творів, формул чи рефератів), які раніше демонстрували певний середній рівень знань учня, тепер миттєво виконує машина.

Через це педагоги змушені переходити від оцінювання фінального результату до аналізу самого процесу роботи. Наприклад, спостерігати за учнем у реальному часі, як той виконує те чи інше завдання в класі.

Попри оптимізм інвесторів, залишається незрозумілим, як саме штучний інтелект, відомий своєю схильністю до підлещування та галюцинацій, навчить дітей критично мислити. Ще більше занепокоєння викликає підхід до формування навчальної програми.

Співзасновниця Alpha School Маккензі Прайс заявила, що планує тримати “гостросоціальні питання” поза межами класу. У нинішньому політичному кліматі США це може означати вилучення з програми тем про права жінок, історію американського рабства та іммігрантське минуле країни. І якщо для дитячого садка це здається несуттєвим, то варто враховувати, що в деяких локаціях Alpha School пропонує навчання аж до старшої школи.

Окрім цього, дослідження компанії ActivTrak (аналіз 443 млн робочих годин) спростовує міф про те, що ШІ полегшує роботу. Інтеграція технологій призвела до:

збільшення часу на комунікацію;

зростання використання бізнес-систем на 94%;

зниження концентрації на 9% через необхідність постійно перевіряти згенеровані машиною дані та писати промпти.

У регіоні затоки Сан-Франциско зараз спостерігається колосальний інвестиційний бум навколо ШІ-стартапів. Компанії ведуть агресивне полювання на таланти, пропонуючи розробникам сотні мільйонів доларів, а ринок перенасичений специфічною рекламою ШІ-додатків.

Дослідження Гонконзького баптистського університету на основі даних Pew Research Center (понад 10 000 американців) підтверджує, що люди з вищим рівнем доходів та освіти значно краще обізнані про можливості ШІ. Вони ефективніше використовують його для отримання життєвих переваг (наприклад, адаптують резюме під алгоритми відбору). Це створює нову форму цифрового розриву, оскільки менш забезпечені верстви населення часто навіть не усвідомлюють, що взаємодіють із прихованими алгоритмами у повсякденному житті.

Наразі компанії, такі як Forge, не діляться жодними метриками успішності. Немає жодних об’єктивних доказів того, що ці приватні школи під керівництвом штучного інтелекту дійсно покращують результати навчання. Ця тенденція яскраво демонструє новий виток розшарування в суспільстві.

Поки традиційна система освіти стикається з кризою, технологічна еліта готова інвестувати величезні кошти в експериментальні ШІ-продукти. Проте перетворення дітей на тестувальників сирих алгоритмів несе серйозні ризики для їхнього світосприйняття та здатності критично мислити в реальному, а не згенерованому світі.