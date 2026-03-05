З 6 березня на українських дорогах почнуть працювати ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. Після їх запуску загальна кількість таких камер у країні становитиме 377.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Із 37 комплексів 35 встановлять у нових місцях, ще два прилади відновлять роботу. Камери з’являться у кількох містах та на автошляхах різних областей.

Розташування нових комплексів автофіксаці (37) виглядатиме так:

Бровари

перехр. вул. Київська – вул. Героїв України – вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);

перехр. вул. Київська – вул. Героїв України – вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок);

перехр. вул. Київська – вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);

перехр. вул. Київська – вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок).



Обухів

вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки).



Вишгород

перехр. вул. Шолуденка – вул. Борисо-Глібська (напрямок спрямування приладу вул. Фруктова);

перехр. просп. Шевченка – вул. Набережна (напрямок спрямування приладу вул. Київська).



Біла Церква

бульвар Олександрійський, 113 (смуга руху в напрямку вул. Соборна, напрямок спрямування приладу вул. Василя Стуса);

просп. Князя Володимира (спуск з шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу просп. Незалежності)просп. Незалежності, 40 (смуга руху у напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу вул. Митрофанова).



Київська область

23 км+550 автодороги М-07 (напрямок спрямування приладу м. Київ);

23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ);

39 км+140 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);

38 км+825 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Київ).



Вінниця

вул. В’ячеслава Чорновола (біля Київського мосту, напрямок спрямування приладу вул. Київська);

перехр. Немирівського шосе та вулиці Покровська (напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Мазепи).



Чорноморськ

перехр. вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок спрямування приладу автошлях Т-16–47).



Золотоноша

вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул. Соборна).



Чернігів

перехрестя просп. Миру – вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Шевченка).



Чернігівська область

125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування приладу с. Бобрик).



Волинська область

82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).



Житомирська область

228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Київ).



Івано-Франківська область

89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Майдан);

56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Пійло);

176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу м. Коломия);

321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок спрямування приладу с. Ямниця).



Львівська область

10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок спрямування приладу с. Великий Любінь);

532 км+842 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Кам’янопіль);

137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Шептицький);

56 км+820 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу с. Твіржа);

24 км+490 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу м. Львів);

151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. В’язова);

584 км+510 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Львів);

10 км+165 автодороги Т-14–16 (напрямок спрямування приладу с. Наварія);

645 км+057 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Стрий).



Одеська область