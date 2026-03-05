Сьогодні, 5 березня, проведено перший етап обміну полоненими, про який було домовлено на перемовинах у Женеві.

Координаційним штабом, за дорученням Президента України, визволено з російської неволі 200 військовослужбовців, йдеться в повідомленні Кооринаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає Інше ТВ.

Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил Безпілотних Систем, ДШВ, ПС, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених є Оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також визволити і офіцерів.

«Щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників. Я вдячний усім, хто допомагає Україні. Дякую Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну. Вдячний усім нашим воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України. Повернення наших додому – це результат сили українських захисників», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

«Сьогоднішній захід є реалізацією домовленостей про обмін полоненими, досягнутими на тристоронніх перемовинах у Женеві. Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення українців з території рф. Дякуємо також усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян»,, – кажуть в Коордштабі і додають, що найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських Захисників.

Як повідомляло Інше ТВ, вчора Зеленський підтвердив, що новий раунд переговорів поки під питанням, і подарував надію на новий обмін полоненими (ВІДЕО)