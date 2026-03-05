За 2025 рік в Україні зареєстровано 150 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Серед постраждалих — 48 дітей.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я з посиланням на інформацію територіальних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних адміністрацій, передає Інше ТВ.

Найбільше звернень через укуси змій зареєстровано на Львівщині (42 випадки) та Дніпропетровщині (35 випадків). У Вінницькій, Донецькій, Миколаївській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та м. Києві не зафіксовано жодного випадку звернення по медичну допомогу через укуси змій. З Луганської області та АР Крим дані відсутні.

Як нагадують у Центрі громадського здоров’я, в Україні є три види отруйних змій (гадюка степова, гадюка звичайна та гадюка Нікольського), через укуси яких люди зазвичай звертаються по допомогу. Жодна з них не є смертельно отруйною для дорослої здорової людини.

