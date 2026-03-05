Алієв скликав Радбез і заявив, що іранська сторона повинна дати пояснення Азербайджану і вибачитися.

Президент заявив, що Азербайджан не змириться із цим необґрунтованим терористичним актом, скоєним проти країни, повідомляє Minval Politika.

Він нагадав, що це не перший випадок, коли іранська держава здійснює терористичні акти проти Азербайджану та азербайджанців.

Президент також наголосив, що Азербайджан не бере участі і не братиме участі в операціях проти Ірану.

Ільхам Алієв заявив, що влада інформуватиме народ Азербайджану про хід процесів, що відбуваються. Він зазначив, що заява Міністерства оборони вже опублікована у пресі. За словами президента, народ Азербайджану має бути впевненим: будь-яка ворожа сила, яка виступила проти країни, зіткнеться із «Залізним кулаком».

Президент заявив, що Збройні сили Азербайджану – Міністерство оборони, Державна прикордонна служба та всі інші підрозділи спеціального призначення – приведені в стан бойової готовності номер один і мають бути готові провести будь-яку операцію.

Алієв заявив, що заступник міністра закордонних справ Ірану зателефонував до Баку з проханням допомогти евакуювати співробітників іранського посольства, що залишилися в Лівані, оскільки іранська сторона не мала необхідних коштів. За його словами, він одразу розпорядився надати допомогу та направити літак.

Як зазначив президент, іранська сторона навіть запропонувала сплатити цю послугу, проте він відмовився, наголосивши, що у важкий час допомога має надаватися без розрахунку. При цьому він зазначив, що після всього цього по Нахчывану був нанесений підлий і боягузливий удар.

Він заявив, що скоєний проти Азербайджану терористичний акт є проявом крайньої невдячності на тлі всіх попередніх кроків Баку. За його словами, відразу після останніх подій Азербайджан направив Ірану повідомлення з висловлюванням співчуття, а міністр закордонних справ за його дорученням провів розмову зі своїм іранським колегою.

Він зазначив, що особисто відвідав іранське посольство і висловив свою позицію та співчуття, наголосивши, що раніше жоден глава держави не відвідував посольство Ірану.

Алієв наголосив, що ігнорувати такі кроки і відповідати на них так недостойно. За його словами, ті, хто вчинив цей терористичний акт проти Азербайджану, пошкодують про скоєне і не повинні зазнавати сили країни. Він нагадав, що тих, хто раніше намагався перевірити цю силу, розтрощив «Залізний кулак», і зазначив, що нинішній інцидент приведе до такого самого результату.

Президент також повідомив, що вже доручив підготувати план дій. Іранського посла викликано до Міністерства закордонних справ, буде направлено ноту протесту та зроблено інші дипломатичні кроки. Крім того, надано відповідні вказівки щодо ситуації на кордоні.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Іранські безпілотники атакували азербайджанський аеропорт в Нахічевані – один дрон впав біля школи (ВІДЕО)