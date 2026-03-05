Понад 6 тисяч українців пролікували за кордоном за програмою медевакуації.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, пише ЛБ.

Станом на початок 2026 року медичну допомогу в межах програми медичної евакуації MEDEVAC надали лікарні 33 країн світу.

Після лікування майже 4 000 пацієнтів повернулися в Україну і продовжують реабілітацію в національній системі охорони здоров’я.

Програму реалізує МОЗ разом із Європейським Союзом, урядами країн-партнерів та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Пацієнти, які потребують лікування травм та опіків, онкологічної допомоги, реабілітації або протезування, можуть отримати спеціалізовану медичну допомогу за кордоном, якщо вона недоступна в Україні через війну.

МОЗ координує запити щодо пацієнтів, які потребують лікування або подальшої реабілітації. Після цього країни-партнери визначають, скільки пацієнтів можуть прийняти і яку допомогу надати. Частину витрат на транспортування та лікування покривають уряди держав, які приймають пацієнтів.

Є кілька способів потрапити на лікування за кордон: