Після російсько-китайського вояжу Лукашенко заявив, що білоруських військових не відправлятимуть воювати проти України.

Про це він розповів на церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних закладів та вищого офіцерського складу.

“Наш союз із Росією та прихильність до мирного врегулювання конфлікту в Україні. Ще раз наголошую, шановні товариші, ніхто вас у цю бійню посилати не буде. Війна нам не потрібна, це погано, що війна триває в Україні. Ми прихильники мирного вирішення питань. Але, як я вже сказав, міжнародна “партія війни” цього не хоче”, — сказав Лукашенко.

“Окремих західних політиків просто дратують наші самостійність і незалежність. Наш союз з Росією і прихильність до мирного врегулювання конфлікту в Україні. Ще раз наголошую, шановні товариші, ніхто вас у цю бійню посилати не буде. Війна нам не потрібна, це погано, що війна йде в Україні”.

“Зрозуміло, що спадкоємців Третього рейху мучать фантомні болі від колишніх військових невдач їхніх дідів та прадідів. Не дає спокою спрага реваншу”, – зауважив Президент.

Він підкреслив, що білоруси добре засвоїли уроки історії: “Білоруський народ пережив неймовірні випробування в роки фашистської окупації і генетично не приймає війни”.

Крім того, він заявив, що проти Білорусі нібито ведеться гібридна війна, яка передбачає “економічний диктат, політичний та інформаційний пресинг, активне шпигунство” та провокації на південних кордонах країни.

Зазначимо, що на півдні Білорусь межує з Україною.