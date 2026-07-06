У більшості регіонів України 7-8 липня пройдуть дощі та грози, місцями можливі шквали й град. Температура суттєво не зміниться, пише Кореспондент.

Так, у вівторок у західних регіонах, а вдень також у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях прогнозуються короткочасні дощі та місцями грози. На решті території опадів не очікується.

Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, у південних регіонах та на Закарпатті – до 19°. Вдень повітря прогріється до 24-29°, у західних і північних областях температура повітря становитиме 18-24°.

У Києві вночі опадів не прогнозується, тоді як вдень можливий короткочасний дощ. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найвища температура 7 липня в Києві була зафіксована у 2012 році – 34,7°, найнижча в 1893 році – 9,2°.

Водночас у середу в Україні, крім південного сходу, очікуються помірні дощі. У більшості північних, центральних та південних областей місцями прогнозуються значні опади, грози, а також град і шквали 15-20 м/с.

Вітер залишатиметься південно-західним, у західних областях – північно-західним, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-19°, вдень 24-29°, у західних і північних областях – 18-24°.

У Києві в ніч на середу опадів не прогнозують, вдень очікується дощ і гроза. Температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.