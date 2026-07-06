У Лузі атакований пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади. Про це пишуть українські моніторингові канали і підтверджує OSINT-аналіз ASTRA.

6 липня очевидці повідомили про вибухи у Лузі. На фото та відео помітне задимлення після падіння БПЛА. Як встановив OSINT-аналітик ASTRA, дрон упав на території військової частини 54006 (26-ї ракетної Німанської Червонопрапорної, орденів Суворова, Кутузова та Олександра Невського бригади) у військовому містечку «Луга-3».

На відео влучив момент падіння БПЛА на території частини. На одному з фото — наслідки удару по будівлі на території частини, а на іншому — житловий будинок, що знаходиться по сусідству з частиною, де вибито скло.

Атакована будівля знаходиться поряд із пам’ятником у парку «Патріот». Монумент присвячений воїнам 26 ракетної бригади. Він був збудований у 70-ті та відреставрований у 2019 році.

Нинішній удар по цій локації не перший. У грудні 2025 року на території частини вибухнув щонайменше один безпілотник.

Судячи з відкритих даних, 26-а ракетна бригада з Луги бере участь у повномасштабній війні проти України з 2022 року та вважається одним із підрозділів, які застосовують оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер». На озброєнні бригади знаходяться комплекси 9К720 «Іскандер», повідомляли розслідувачі Truth Hounds, які дійшли висновку, що саме 26 крилатою ракетою «Іскандер-К» з драмтеатру у Чернігові 19 серпня 2023 року.

За даними розслідувачів, бригада діяла з позицій у Брянській та Курській областях, звідки російські війська завдавали ракетних ударів територією України.

26 червня Путін підписав указ про присвоєння 26-й ракетній бригаді почесного найменування «гвардійська». В указі наголошувалося, що бригада удостоєна нового звання «за масовий героїзм і відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом бригади у бойових діях із захисту Вітчизни та державних інтересів в умовах збройних конфліктів».