Сьогодні українські далекобійні дрони подолали понад 3400 км і дісталися Омського НПЗ.

Водночас від державного кордону України до Ханти-Мансійського автономного округу (Югри) та ЯНАО – близько 2.500-3.000 км.

Фактично подолано одну з ключових перешкод, яка довгий час не дозволяла діставатися не лише до кінцевих споживачів нафти – НПЗ, а й безпосередньо до місця її видобутку, пише моніторинговий канал Exilenova +

Саме ХМАО є серцем російської нафтової промисловості

◾️ близько 40% усього видобутку нафти рф забезпечує саме цей регіон

◾️ тут розташовані сотні найбільших нафтових родовищ і десятки тисяч свердловин

◾️ звідси починається ланцюг, який живить значну частину російської нафтогазової індустрії.

Не менш важливим є і ЯНАО

◾️ регіон забезпечує понад 75-80% видобутку природного газу рф

◾️ тут знаходяться найбільші газові родовища країни – Уренгойське, Бованенківське, Ямбурзьке та Заполярне

◾️ також ЯНАО є одним із найбільших регіонів видобутку газового конденсату та нафти.

Якщо раніше основною ціллю були нафтопереробні заводи, то тепер відстань до головних центрів нафто- і газовидобутку росії вже не виглядає недосяжною.