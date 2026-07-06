Сьогодні українські далекобійні дрони подолали понад 3400 км і дісталися Омського НПЗ.
Водночас від державного кордону України до Ханти-Мансійського автономного округу (Югри) та ЯНАО – близько 2.500-3.000 км.
Фактично подолано одну з ключових перешкод, яка довгий час не дозволяла діставатися не лише до кінцевих споживачів нафти – НПЗ, а й безпосередньо до місця її видобутку, пише моніторинговий канал Exilenova +
Саме ХМАО є серцем російської нафтової промисловості
◾️ близько 40% усього видобутку нафти рф забезпечує саме цей регіон
◾️ тут розташовані сотні найбільших нафтових родовищ і десятки тисяч свердловин
◾️ звідси починається ланцюг, який живить значну частину російської нафтогазової індустрії.
Не менш важливим є і ЯНАО
◾️ регіон забезпечує понад 75-80% видобутку природного газу рф
◾️ тут знаходяться найбільші газові родовища країни – Уренгойське, Бованенківське, Ямбурзьке та Заполярне
◾️ також ЯНАО є одним із найбільших регіонів видобутку газового конденсату та нафти.
Якщо раніше основною ціллю були нафтопереробні заводи, то тепер відстань до головних центрів нафто- і газовидобутку росії вже не виглядає недосяжною.