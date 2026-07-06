Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони. Про це після масованого російського удару по Києву заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що це питання обговорюватимуть під час саміту НАТО, який розпочнеться завтра, 7 липня, в Анкарі, повідомляє Українська служба «Польського Радіо».

«Минулої ночі російський режим вкотре здійснив жорстокий повітряний удар по цивільному населенню. По столиці було випущено понад 400 безпілотників і ракет», — написала Урсула фон дер Ляєн у дописі, опублікованому в соціальних мережах.

Очільниця Єврокомісії нагадала, що минулого тижня Європейський Союз надав Україні перші чотири мільярди євро в межах кредитної програми загальним обсягом 90 мільярдів євро для посилення обороноздатності країни за допомогою передових безпілотних технологій. Вона також оголосила про подальшу фінансову підтримку Києва та завершення підготовки 21-го пакета санкцій проти Росії.

«Ми й надалі посилюватимемо тиск, доки Росія не припинить кровопролиття», — додала Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляло Інше ТВ, У Києві та Вишневому зросла кількість загиблих внаслідок сьогоднішньої атаки росіян (ФОТО)