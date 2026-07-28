Гучний випадок порушення авторського права стався у мережі X Ілона Маска: нова стрічка режисера Крістофера Нолана “Одіссея” упродовж 2,5 годин була доступна у високій якості у дописі одного з користувачів, пише ЛБ.

Твіт з фільмом зібрав понад 2 мільйони переглядів, перш ніж акаунт-порушник було забанено. У мережі жартують, що реакція X на скаргу правовласників Universal була настільки неквапливою, що практично зрівнялась за часом із хронометражем блокбастера.

Сам режисер, який принципово не користується соціальними мережами і не має смартфона, закликав глядачів дивитися стрічку на якомога більшому екрані, адже зйомка проводилася на 70-міліметрову плівку IMAX.

Злив в інтернет навряд повпливає на успіхи “Одіссеї” щодо касових зборів: у свій другий вікенд прокату фільм заробив 215 мільйонів доларів, що довело загальну суму до 640 мільйонів.