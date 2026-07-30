Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив: все вказує на те, що на території Польщі поцілила російська крилата ракета Х-101.

Про це він сказав на засідання координаційної ради за участі міністра оборони, передає Громадське.

Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ вглиб країни.

Ракета впала біля села Тарнува-Кольонія в Люблінському воєводстві. Інформації про жертв чи втрат немає.

«Перші відомості однозначно вказують, що відповідні служби, насамперед армія та наші пілоти, діяли дуже швидко та ефективно», — сказав Туск.

Він повідомив, що польські винищувачі F-16 працювали поблизу польсько-українського кордону приблизно з 2:00 ночі, очікуючи подальших наказів. Були залучені розвідувальні літаки та літаки-заправники союзників у повітрі, які вилетіли з Німеччини. Також працювали неземні системи.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Варшава інформує командирів НАТО. Усі державні органи — прем’єр-міністр і президент — отримують постійні звіти від усіх служб.

«За нашим кордоном — деякі хочуть про це забути або вже не хочуть цього бачити — триває повномасштабна війна. Це метри розділяють нас від цієї війни. Ця ніч ще раз нагадує нам усім, що ситуація дуже серйозна і створює загрозу. Військо та служби, однак, готові забезпечити безпеку Польщі та її громадянам», — сказав міністр.

Прем’єр Туск нагадав, що ще напередодні ввечері зустрічався у Лубліні з президентом України Володимиром Зеленським: «Сьогодні можу це сказати: розмова стосувалася тісної співпраці Польщі та України у сфері протиракетної оборони та співпраці у ППО в умовах загрози з боку росії. Співпраця Польщі та України у сфері сучасних методів протиракетної оборони буде розвиватися незалежно від різних напружень та емоцій. Коли ми кажемо, що хочемо й надалі допомагати Україні, то не лише керуємося солідарністю і не хочемо, щоб росія виграла війну, але насамперед тому, що це впливає на безпеку Польщі».