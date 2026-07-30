29 липня Уряд схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який змінює правила оподаткування імпортних товарів, придбаних через іноземні маркетплейси.

Про це інформує Урядовий портал з посиланням на Прем’єр-міністра України Сергія Корецького, передає Інше ТВ.

Зараз імпортні товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ.

Уряд пропонує скасувати цю пільгу та привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу. При цьому приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше, не оподатковуватимуться.

«Ми повинні створити рівні умови для всіх учасників ринку. Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції. Очікуємо, що це рішення забезпечить понад 10 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку. Це ресурс для фінансування оборони, стійкості держави та розвитку української економіки», – зазначив Глава Уряду.

Нові правила, якщо депутати підтримають це рішення, почнуть діяти не раніше 2027 року. Бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час підготуватися.

Прем’єр-міністр окремо доручив Міністерству фінансів та всім відповідальним органам якісно відпрацювати це питання з парламентарями на рівні комітетів і з представниками всіх фракцій та груп. А також детально роз’яснити громадськості норми законопроєкту та необхідність його ухвалення.

Як повідомляло Інше ТВ, у січні 2025 року у Раді зареєстрували законопроєкт про податок на всі посилки з-за кордону