Жителі Німеччини масово встановлюють сонячні панелі на балконах, щоб зменшити рахунки за електроенергію. Наразі вже зареєстровано близько 1,4 мільйона фотоелектричних установок (одна або дві сонячні батареї та інвертор). При цьому окремі міста та муніципалітети пропонують фінансову підтримку для встановлення таких систем, а роздрібні мережі приваблюють покупців акціями на подібні установки.

Однак, як пише bizblog.spidersweb.pl, виявляється, що сонячні панелі, встановлені таким чином, – це палиця з двома кінцями, і вони незабаром можуть поставити під загрозу стабільність усієї енергетичної системи Німеччини, пише Уніан.

Сонячні панелі на балконах без реєстрації

Як пояснює видання, дедалі більше власників таких установок просто не реєструють їх. Тим більше що підключення та експлуатація такої домашньої електростанції не вимагають спеціальних знань. Системи потужністю до 800 ват можна підключити через стандартну розетку.

Тим часом, згідно з німецьким Законом про енергетику, нереєстрація таких побутових систем є адміністративним правопорушенням і карається штрафом до 50 000 євро.

Проблема для енергосистеми

Незареєстровані установки ускладнюють операторам моніторинг мережі. Вони не знають, скільки електроенергії виробляють домогосподарства і коли надлишок надходить у систему.

Ще більша проблема виникає зі старими лічильниками. Коли сонячні панелі виробляють більше енергії, ніж споживає будинок, лічильник може почати зворотний відлік. У цьому випадку оператор бачить менше споживання, але не бачить додаткову електроенергію, що надходить у мережу. У результаті його дані є неповними, і підтримувати баланс між виробництвом та споживанням енергії стає складніше.

Коли в одному місці працює багато таких установок, можуть виникати стрибки напруги або перевантаження. У крайньому разі можуть відбуватися автоматичні відключення, що призводять до перебоїв в електропостачанні.

Раніше УНІАН розповідав, як мешканець Великої Британії витратив 18 тисяч доларів на забезпечення електроенергією свого будинку та двох електромобілів за допомогою сонячних панелей та акумуляторних батарей.