Напружена військово-політична ситуація в Європі, пов’язана насамперед із агресією Росії проти України, змушує Міністерство оборони Швейцарії (VBS) переглянути роль та призначення військових бункерів, виведених з експлуатації після закінчення холодної війни.

Про це пише SWI, передає Інше ТВ.

Як повідомили швейцарському інформаційному агентству Keystone-SDA у Федеральному департаменті оборони, цивільної оборони та спорту Швейцарії (VBS), останнім часом вимоги до захищеності, стійкості та розосередження армійських частин, підрозділів та структур різко зросли.

Одночасно армії потрібно дедалі більше надійно захищених складських приміщень. Тим самим військове відомство підтвердило повідомлення німецькомовної швейцарської газети Blick, яке було винесено на першу шпальту, про те, що Збройні сили мають намір повернути в дію багато старих укріплених споруд оборонного призначення.

Захищені об’єкти необхідні насамперед для зберігання витратних матеріалів, запасних частин, медикаментів, електронної апаратури, небезпечних хімічних речовин та боєприпасів. Федеральне відомство матеріально-технічного постачання Збройних сил Armasuisse вже оголосило відкритий конкурс на проведення відповідного проектного дослідження. Експерти повинні встановити, чи можна повернути старі підземні військові об’єкти в експлуатацію сучасними та економічно виправданими способами.

З міркувань конфіденційності влада не повідомляє ні кількість розглянутих бункерів, ні інші подробиці. За даними уряду, раніше до складу армійських об’єктів нерухомості входила значна кількість підземних складів та сховищ, військових госпіталів, укриттів для літаків, артилерійських позицій, захищених приміщень для особового складу, сховищ системи цивільної оборони та командних пунктів.

Скільки всього таких об’єктів збудовано у Швейцарії, невідомо. Як повідомляє Blick із посиланням на історичні джерела, на території країни раніше налічувалося близько 20 000 таких оборонних споруд. Крім того, приблизно в 370 000 приватних та громадських бомбосховищах системи цивільної оборони було підготовлено близько дев’яти мільйонів місць. Такі дані наводить на своєму сайті Федеральне відомство цивільної оборони (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS), яке входить до складу МО як автономна структура.

Як повідомляло Інше ТВ, Війна в Ірані посилила інтерес до швейцарських бункерів