29 липня та в ніч на 30 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, 29 липня завдано ураження нафтопереробному заводу “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” у Пермі Пермського краю рф. Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

“Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних заводів російської федерації. Потужність підприємства становить близько 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, бітуми, мастила та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил російської федерації.

Окрім того, українські воїни уразили полігон “Приморський Посад” на ТОТ Запорізької області. Масштаби збитків уточнюються.

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