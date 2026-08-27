Під час візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви війна в Україні була однією з тем обговорення, але не головною.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини․LIVE.

Водночас керівник ОП Кирило Буданов закликав не робити передчасних висновків щодо мети візиту та дочекатися офіційних коментарів.

-Давайте будемо стриманими у публічних висловлюваннях, — сказав Буданов, відповідаючи на припущення, що візит міг бути пов’язаний із попередженням Путіну щодо його можливих дій проти країн НАТО.

Водночас Politico з посиланням на обізнані джерела пише, що директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив візит, щоб застерегти Кремль від загострення конфлікту із союзниками США по НАТО, зокрема Естонією, Латвією та Литвою, у відповідь на глухий кут, в якому опинилася Росія на війні в Україні. Він також мав переконати Москву скоротити військову та економічну підтримку Ірану.



Між тим голова Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкін підтвердив, що зустрічався з Реткліффом. За його словами, це частина «рутинної» роботи, вони обговорили питання, які знаходяться в компетенції спецслужб.

Нагадаємо: Попри заяви Трампа, візит директора ЦРУ був аж ніяк не рутинним. Путін порадили не чекати наступного президента США?